Mit einem Programm mit dem Namen «KI Elite Partner Programm» will das Unternehmen ausserdem über 140'000 Reseller in ganz Europa befähigen, KI-Nachfrage in praxisnahe Kundenlösungen umzuwandeln. Auf dieser Grundlage habe Also bereits mehr als 1000 Schulungen durchgeführt und über 30'000 Teilnehmende geschult, teilte Also am Mittwoch mit.