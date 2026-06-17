Mit einem Programm mit dem Namen «KI Elite Partner Programm» will das Unternehmen ausserdem über 140'000 Reseller in ganz Europa befähigen, KI-Nachfrage in praxisnahe Kundenlösungen umzuwandeln. Auf dieser Grundlage habe Also bereits mehr als 1000 Schulungen durchgeführt und über 30'000 Teilnehmende geschult, teilte Also am Mittwoch mit.
Das KI-Angebot von Also umfasst laut den Angaben einen kuratierten Katalog agentenbasierter KI-Bausteine. Es kombiniere bewährte KI-Tools, KI-fähige Infrastruktur, AI PCs, Cybersecurity und vertikale KI-Anwendungen in einer skalierbaren Plattform.
(AWP)