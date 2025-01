Zwar sei in den letzten drei Monaten 2024 «das beste EBITDA-Ergebnis der Unternehmensgeschichte» erwirtschaftet worden, heisst es in einer Mitteilung von Also vom Dienstag. Dennoch soll der EBITDA nur im Bereich von 230 bis 240 Millionen Euro liegen. Im Juli hatte das Unternehmen noch das Jahresziel eines EBITDA von 265 bis 305 Millionen bestätigt.