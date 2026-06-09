«KI-Software gefährdet unsere Position in keiner Weise», sagte Also-CEO Wolfgang Krainz in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft». «Für uns ist KI eindeutig eine Chance, da besteht keine Ambivalenz.» Entsprechend zuversichtlich gibt sich der Firmenchef mit Blick auf die mittelfristigen Ziele - bis 2029 will Also den EBITDA im Vergleich mit 2025 um 50 Prozent steigern. «Das Erfolgsrezept ist unsere Mischung aus organischem Wachstum und der anorganischen Dynamik, sprich: unserer Übernahmepolitik, also M&A», sagte er. Also verfüge über mehrere Instrumente, die die Profitabilität und die Resilienz des Geschäftsmodells stärken, wie der Kundenmix und die Produktkategorien.
Auch sei Also mit verschiedenen Anbietern von KI-Lösungen im Gespräch. «Es kommt bald die Zeit, dass wir neue Partnerschaften verkünden können», so Krainz. Ob darunter auch die grossen Player wie OpenAI oder Anthropic seien, liess er offen.
Kein Margenverzicht
Die zu erwarteten Preissteigerungen bei Speicherchips und der damit verbundene mögliche Rückgang der globalen PC-Verkäufe schrecken den CEO nicht. «Stand heute sehen wir eine gute Nachfrage in unseren Kundensegmenten, quer über die Länder betrachtet.» Preissteigerungen könnten grundsätzlich weitergegeben werden, auf Marge verzichte Also entsprechend bewusst nicht.
«Die Marktsituation ist kein Nachteil, wir profitieren davon», erklärt der Firmenchef. Denn in vielen Unternehmen löse die Modernisierung der IT einen grossen Bedarf aus. «Sie müssen sie für KI-Produkte und -Software kompatibel machen.»
Nach der grossen Übernahme von Westcoast will sich Also dennoch nach weiteren Zukäufen umsehen - wenn auch in naher Zukunft nicht in dieser Grössenordnung. Dabei gehe es einerseits um die Vergrösserung der Marktanteile und anderereseits um die Verbreiterung des Angebots an Technologien. So sei Also am Kauf von IT-Distributoren im Bereich KI-Infrastruktur und Cybersecurity interessiert. Die nötige Kapitalkraft und Bilanzstärke sei vorhanden.
Mit Blick auf die zuletzt eher enttäuschende Aktienkursentwicklung gibt sich der CEO gelassen. «Ich erwarte, dass sich unsere gute Ergebnisentwicklung im Aktienkurs niederschlägt.» Helfen sollen dabei auch IoT-Produkte, mit denen Also einen Umsatz in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe anpeilt. In einigen Wochen könne möglicherweise eine neue Zusammenarbeit in diesem Bereich angekündigt werden.
(AWP)