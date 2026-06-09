«KI-Software gefährdet unsere Position in keiner Weise», sagte Also-CEO Wolfgang Krainz in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft». «Für uns ist KI eindeutig eine Chance, da besteht keine Ambivalenz.» Entsprechend zuversichtlich gibt sich der Firmenchef mit Blick auf die mittelfristigen Ziele - bis 2029 will Also den EBITDA im Vergleich mit 2025 um 50 Prozent steigern. «Das Erfolgsrezept ist unsere Mischung aus organischem Wachstum und der anorganischen Dynamik, sprich: unserer Übernahmepolitik, also M&A», sagte er. Also verfüge über mehrere Instrumente, die die Profitabilität und die Resilienz des Geschäftsmodells stärken, wie der Kundenmix und die Produktkategorien.