Ende Juli 2024 hatte Also die Übernahme der Westcoast-Aktivitäten in Grossbritannien, Irland und Frankreich bekannt gegeben. Westcoast wurde 1983 gegründet und erzielte im Jahr 2024 in den betreffenden Ländern einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro und einen EBITDA von 73 Millionen Euro.