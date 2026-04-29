Besonders stark habe sich das Geschäft mit digitalen Plattformen entwickelt, das um mehr als 30 Prozent zugelegt habe, hiess es weiter. Der Cloud-Umsatz wuchs um 33 Prozent auf 674 Millionen Euro. Parallel werde der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im eigenen Unternehmen konsequent vorangetrieben, hiess es: «Intern erfolgreich validierte Anwendungen werden in der Folge in das KI-Portfolio überführt und Resellern zugänglich gemacht.»