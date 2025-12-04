Die ursprünglich mit 100 Millionen Euro gestartete Transaktion war aufgrund hoher Nachfrage deutlich überzeichnet. Das Darlehen besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von 3,5, 5 und 7 Jahren mit jeweils mit unterschiedlicher Verzinsung, wie Also am Donnerstag mitteilte. Es dient unter anderem der Ablösung der Brückenfinanzierung für Westcoast.
Die Platzierung sei zu Konditionen am unteren Ende der Preisspanne erfolgt, dies dank der hohen Nachfrage und des attraktiven Marktumfelds.
Insgesamt beteiligten sich 26 internationale Banken und Finanzinstitute an der Transaktion, die von der Deutschen Bank und der Landesbank Hessen-Thüringen begleitet wurde.
(AWP)