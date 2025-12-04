Die ursprünglich mit 100 Millionen Euro gestartete Transaktion war aufgrund hoher Nachfrage deutlich überzeichnet. Das Darlehen besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von 3,5, 5 und 7 Jahren mit jeweils mit unterschiedlicher Verzinsung, wie Also am Donnerstag mitteilte. Es dient unter anderem der Ablösung der Brückenfinanzierung für Westcoast.