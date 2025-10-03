Wolfgang Krainz bleibt als CEO an der Spitze des Unternehmens. Auch Andreas Kuhn behält als CFO die Leitung des Finanzbereichs, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
Weiter soll Thomas Meyerhans als COO insbesondere in den Bereichen HR und Logistik den Einsatz von KI weiter vorantreiben. Jan Bogdanovich soll als CTO den Ausbau weiterer innovativer digitaler Plattformen wie Cybersecurity oder Gaming vorantreiben. Mit den Anpassungen will Also Abläufe optimieren und Entscheidungen beschleunigen.
(AWP)