Die neue US-Tochter Also Cloud US habe ihre Geschäftstätigkeit mit ersten Kunden bereits aufgenommen und konzentriere sich auf die Beschleunigung von Cloud-Migrationen, Cybersicherheit und die Einführung von KI-Lösungen, teilte Also am Dienstag mit. Damit werde der grösste ITK-Markt der Welt mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Billionen US-Dollar erschlossen. Wie schon in Grossbritannien werde Also mit einem PaaS (Platform as a Service)-Partner zusammenarbeiten.