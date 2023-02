Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet Also mit einem EBITDA zwischen 265 und 305 Millionen Euro. Die Kapitalrendite ROCE ('Return on Capital Employed') soll im Jahr 2023 im Rahmen der mittelfristigen Zielsetzung bei über 20 Prozent liegen. Weiterhin geht Also auf mittlere Sicht von einem EBITDA zwischen 330 und 420 Millionen aus.