Als Teil der Massnahmen von Also sollen 2024 auslaufende Verträge für eines der deutschen Lager sowie ein Bürogebäude nicht verlängert werden, teilte das IT-Unternehmen am Dienstag mit. Die Belieferung der Kunden solle über andere deutsche Standorte sowie aus benachbarten europäischen Staaten erfolgen. Zwei kleinere Office-Objekte würden die Einführung eines zeitgemässen und flexiblen Nutzungskonzepts erlauben, so Also.