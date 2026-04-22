Die Zeitungshaus AG wird von der Interact Media Group (IMG) übernommen, zu der unter anderem das Portal nau.ch gehört. Blochers Firma steigt bei der IMG ein. Er selber zieht sich aber zurück. «Mit der IMG haben wir eine Partnerin gefunden, welche diese Titel im Printbereich weiterführt und gleichzeitig in die digitale Zukunft begleitet», lässt sich Christoph Blocher in einer Mitteilung vom Mittwoch zitieren. Selber habe die Zeitungshaus AG keine digitalen Kanäle aufbauen wollen. Nun sei der richtige Zeitpunkt, um die Verantwortung in neue Hände zu geben.