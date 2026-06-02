«Retten Einwanderer aus Afrika die Schweiz?», titelte eine Sonntagszeitung zum Thema vor zwei Jahren. Klar, die Headline ist überspitzt und die Antwort wahrscheinlich «nein». Aber die demografische Entwicklung muss alte Denkmuster aufbrechen lassen und wirft viele Zukunftsfragen auf. Teils sehr unangenehme. Weil der Wandel, den die alternde Bevölkerung für Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringt, schleichend ist, wird er von einer breiten Bevölkerung noch viel zu wenig wahrgenommen. Es sind Themen, mit denen sich auch Wählerinnen und Wähler im Vorfeld der Abstimmung «Keine 10-Millionen-Schweiz» am 14. Juni auseinandersetzen sollten.