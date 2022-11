"Ich habe Angst, dass Regierungen auf der ganzen Welt sagen: 'Wir haben einen wirtschaftliches Notfall, zapft das Geld an'", warnte Paul Schroder, CEO der AustralianSuper, am Dienstag auf der Branchenkonferenz AFR Super & Wealth Summit in Sydney. "Das ist bequeme Politik, furchtbares ökonomisches Denken und verheerend für die Gesellschaft."