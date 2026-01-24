Das Schönbühl-Center kämpft seit Jahren mit schwindenden Besucherzahlen – trotz Mietern wie Migros, Coop und Aldi, die eigentlich für die nötige Laufkundschaft sorgen sollten. Für kleinere Betriebe seien Mieten und Nebenkosten oft nicht mehr tragbar, sagen Betroffene. Laut Website suchen inzwischen fünf Ladenflächen neue Mieter – bei insgesamt nur rund 20 Einheiten. Die Vermieterin Wincasa will zu Auslastung und Wirtschaftlichkeit gegenüber Zentralplus keine Stellung nehmen.