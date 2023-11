Personelle Neuaufstellung

Auch der Verwaltungsrat wird nun neu besetzt. Den Vorsitz führt künftig Bret Taylor, der frühere Co-Chef des SAP-Rivalen Salesforce. Der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers zieht ebenfalls frisch in das Gremium ein. Das dritte Mitglied ist Adam D'Angelo, Gründer der Frage-und-Antwort-Webseite Quora und früherer Technik-Chef von Facebook. Letzterer war an der Entlassung Altmans beteiligt. "Dass Summers und Taylor zu OpenAI wechseln, ist aussergewöhnlich und markiert eine dramatische Wende im Unternehmen", sagt Analystin Beatriz Valle vom Datenanbieter GlobalData. Der frühere US-Finanzminister hatte in den vergangenen Monaten mehrfach vor den Umwälzungen durch KI in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt gewarnt.