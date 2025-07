Die Börsenbetreiberin SIX hatte die Dekotierung der Titel in der Folge der Übernahme der Gesellschaft durch die österreichische Constantia Flexibles bereits im März genehmigt. Die SIX Exchange Regulation habe nun den letzten Handelstag der Aktien auf den 10. Juli 2025 festgelegt, teilte Aluflexpack am Donnerstagabend mit.