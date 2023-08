Die Preisentwicklung beim Aluminium gibt Aluflexpack umgehend an die Kundschaft weiter. In der ersten Jahreshälfte sanken die Alupreise, wogegen die Alu-Vorräte zu höheren, beim Kauf bezahlten Preise in der Rechnung standen. Unter dem Strich lag der Reingewinn mit 1,3 Millionen Euro deutlich unter den 8,3 Millionen aus dem Vorjahr, auch wegen hoher Kosten zur Absicherung von Aluminiumpreisen oder negativer Währungseffekte.