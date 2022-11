Zulassungsantrag in Kürze

Biogen und Eisai wollen schon in Kürze eine Zulassung in den USA für Lecanemab beantragen und planen auch Zulassungsanträge in Europa und Japan. Die US-Arzneimittelbehörde FDA wird voraussichtlich bis zum 6. Januar entscheiden, ob das Mittel im Rahmen ihres beschleunigten Prüfprogramms zugelassen wird. Für die Alzheimer-Forschung sind die Studiendaten ein seltener Lichtblick. Erst kürzlich scheiterte der Antikörper Gantenerumab von Roche in zwei grossangelegten klinischen Studien.