Auch der Schweizer Bankautomat hat seine besten Zeiten schon hinter sich. Die Hochphase ist aber noch nicht so lange her. Am meisten Bancomaten gab es laut SNB im Februar 2020 mit 7289. Dann kam die Corona-Pandemie – und mit ihr der Niedergang der Geldautomaten. Diese wickelten vor der Pandemie noch über 13 Millionen Bargeldbezüge ab – jeden Monat. Sprich: Im Schnitt ging jeder Bewohner der Schweiz monatlich 1,5-mal zum Bankautomaten. Mittlerweile ist es weniger als einmal pro Monat – total noch knapp 9 Millionen Bezüge.