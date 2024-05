„Es ist allgemein bekannt, dass Schlussauktionen sehr, sehr gute Mechanismen zum Marktschluss sind«, sagt Benjamin Clapham von der Goethe-Universität Frankfurt. “Das mag stimmen, doch bei einer solchen Verlagerung der Volumina auf diese letzte Handelsmöglichkeit des Tages, könnte es Preisineffizienzen geben», so der Co-Autor der Studie «Shifting Volumes to the Close: Consequences for Price Discovery and Market Quality».