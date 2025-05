Mit welchen Methoden identifizieren Sie diese Investitionsmöglichkeiten?

Wir haben mehr als 80 Analysten für Grundlagenforschung an neun Standorten rund um den Globus stationiert. Sie führen sektorspezifische Untersuchungen durch, treffen sich mit einzelnen Unternehmen in diesen Sektoren und beschaffen sich vor Ort Informationen darüber, wie wir navigieren können und wie wir Gewinner in vielen verschiedenen Sektoren finden können. Und so finden wir Chancen in verschiedenen Sektoren, vielleicht in Bereichen wie dem Einzelhandel, wo wir sehen, dass die Verbraucher zum Beispiel in den Branchen Gastronomie und Reisen interessiert sind. Dann sehen wir auch einige Chancen im Industriesektor, vor allem bei den Unternehmen, die auf die Elektrifzierung der Wirtschaft, also Halbleiter, ausgerichtet sind und einen Teil des Strombedarfs decken, der diese technologische Revolution unterstützen wird. Es geht also darum, eine breite Basis an unterschiedlichen Erkenntnissen zu finden. Wir investieren viel in die Grundlagenforschung.