Positives wirtschaftliches Umfeld

Die Marktteilnehmer sind wesentlich zuversichtlicher in Bezug auf die Wirtschaftsaussichten. So wird in den kommenden zwölf Monaten mit einer deutlichen positiveren wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet als noch vor einem Jahr. In diesem Bereich ist der entsprechende Index nach zwei negativen Jahren mit 21,5 Punkten wieder in die Pluszone vorgerückt.