In den ersten Handelstagen des Jahres 2026 zeigte sich eine bemerkenswerte Ausweitung der Gewinnerliste am US-Aktienmarkt. Der Einfluss der Megacap-Tech-Konzerne liess nach, Aktien von Apple oder auch Nvidia stehen soagr unter Druck. Branchen dagegen, die üblicherweise von einer wachsenden Wirtschaft abhängen, legten deutlich zu.
Insgesamt hat sich dies zu einer der extremsten Rotationen ihrer Art entwickelt: Der Russell 2000 hat den Nasdaq 100 in den ersten fünf Handelstagen des Jahres 2026 um rund vier Prozentpunkte übertroffen - die zweitbeste Performance zu Jahresbeginn seit Beginn der Aufzeichnungen.
«Es ist derzeit unklar, ob es sich nur um eine vorübergehende Verschnaufpause oder eine vollständige Rotation handelt. Die Märkte suchen noch nach einer klaren Richtung – die Wirtschaftsdaten und Prognosen sind zwar recht optimistisch, aber die US-Märkte haben drei Jahre in Folge stark zugelegt», sagte Paul Ticu von Calamos Investments. «Die Frage ist, ob der Markt lediglich versucht, eine Richtung zu finden - und möglicherweise den bisherigen Trend fortzusetzen - oder ob dies der Beginn einer umfassenderen Rotation ist.»
Laut Francis Gannon, Co-Chief Investment Officer bei Royce Investment Partners, dürfte das Gewinnwachstum von Small-Cap-Unternehmen nach Jahren schwacher Fundamentaldaten das von Large-Caps übertreffen. «Small Caps punkten mit einer attraktiven relativen Bewertung und einem starken Gewinnwachstum», sagte er. «Dies markiert den Beginn eines langen Zyklus für Nebenwerte, da diese lange Zeit unbeliebt waren.»
Auch Rüstungsaktien übertrafen den Gesamtmarkt. Lockheed Martin und Kratos Defense & Security Solutions legten zu, nachdem der US-Präsident Pläne zur Erhöhung der Militärausgaben auf 1,5 Billionen US-Dollar bis 2027 angekündigt hatte.
«Wir sehen dies als ein ambitioniertes Ziel, um die Richtung künftiger Haushaltsdebatten im Kongress zu beeinflussen», so Sarah Bianchi von Evercore ISI. «Mittel in diesem Umfang ohne Zustimmung des Kongresses zu mobilisieren, wäre selbst für diese Regierung eine enorme Herausforderung.»
(Bloomberg)