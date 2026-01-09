«Es ist derzeit unklar, ob es sich nur um eine vorübergehende Verschnaufpause oder eine vollständige Rotation handelt. Die Märkte suchen noch nach einer klaren Richtung – die Wirtschaftsdaten und Prognosen sind zwar recht optimistisch, aber die US-Märkte haben drei Jahre in Folge stark zugelegt», sagte Paul Ticu von Calamos Investments. «Die Frage ist, ob der Markt lediglich versucht, eine Richtung zu finden - und möglicherweise den bisherigen Trend fortzusetzen - oder ob dies der Beginn einer umfassenderen Rotation ist.»