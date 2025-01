Doch laut einem Bericht der «Financial Times» ist die Stimmung in Bezug auf Europa weitaus düsterer als zuvor angenommen. Diese Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos warnte ein leitender Angestellter einer US-Grossbank vor einem «Gipfel des Pessimismus». Die Androhung von US-Zöllen gegen Europa verstärken die Sorgen von Führungskräften und Politikern auf dem Wirtschaftstreffen, dass die wirtschaftliche Aufwärtsbewegung in den USA Europa nicht mitziehen wird.