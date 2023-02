In Brüssel beraten am Montag die EU-Aussenminister über Russlands Krieg in der Ukraine. Dazu ist ein Austausch mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba geplant, genauso wie mit dem Aussenminister der Republik Moldau, Nicu Popescu. Auch die Situation in Afghanistan und das Atomprogramm des Iran sollen diskutiert werden.