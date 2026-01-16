Der Autoimporteur konnte mehr Autos verkaufen und erreichte beim Umsatz wieder die Marke von 5,0 Milliarden Franken. Im 2024 war der Umsatz auf 4,9 Milliarden Franken zurückgegangen. Im Rekordjahr 2023 waren es 5,2 Milliarden Franken.
Insgesamt hat die Amag Gruppe im vergangenen Jahr 75'026 Autos abgesetzt. Das ist ein Plus von 2,9 Prozent oder gut 2000 Wagen mehr als vor einem Jahr, wie der Branchenprimus am Freitag vor den Medien in Zürich bekannt gab. Der Marktanteil kletterte auf 32,1 Prozent, nachdem er im Vorjahr auf 30,4 Prozent gesunken war. Damit habe die Amag den zweitbesten Wert der Unternehmensgeschichte erreicht.
Damit liegt der Schweizer Automarkt weiterhin deutlich unter der Marke von 300'000 Personenwagen, die einst als «normales Autojahr» galt. Seit der Pandemie wurde dieses Ziel allerdings nicht mehr erreicht. Amag-CEO Helmut Ruhl sprach an der Medienkonferenz vom «sechsten schlechten Jahr in Folge».
VW baut Poleposition aus
Trotz der schwierigen Verhältnisse waren fast alle Amag-Marken im vergangenen Jahr auf der Überholspur: Das grösste Plus gelang der Marke VW, die ihren Spitzenplatz mit 25'607 verkauften Autos ausbaute. «VW ist in der Schweiz seit einem Vierteljahrhundert Marktführer», hiess es.
(AWP)