Der Verkauf an die Amag Automobil und Motoren AG erfolgt per 1. Juni 2024, wie die beiden Unternehmen am Mittwoch gemeinsam mitteilen. Der Deal umfasst die Garagen der Franz AG an den Standorten Wettingen, Wettswil, Zürich Badenerstrasse und Wollishofen. Ab dann werden die genannten Betriebe von Amag weitergeführt.