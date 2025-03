Verkauft wurden die Anteile am Spezialisten für E-Fahrzeugmanagement durch die Swisscom. Mit der Übernahme der Mehrheit an Autosense erweitere Amag sein Ökosystem für erneuerbare Mobilität, teilte der Autoimporteur am Montag mit. Der Kauf gehe einher mit bedeutenden Investitionen in Photovoltaik und Ladeinfrastruktur in den vergangenen Jahren.