Das intern unter ⁠dem Namen «Transformer» laufende Projekt ziele auf ein stark personalisiertes Gerät ab, ⁠das eng mit dem Sprachassistenten Alexa verzahnt sei, sagten vier mit dem Vorgang vertraute Personen ‌der Nachrichtenagentur Reuters. Das Projekt könne bei strategischen ‌oder finanziellen Bedenken auch noch gestoppt ​werden. Ein Schwerpunkt liege auf der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI). Das Telefon solle als ständiger Begleiter dienen und den nahtlosen Zugriff auf Amazon-Dienste wie Prime Video oder Einkäufe erleichtern. Ein Amazon-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.