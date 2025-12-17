Die Transaktion könnte das Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) mit über 500 Milliarden Dollar bewerten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag. Amazon könnte etwa zehn Milliarden Dollar investieren, die Gespräche seien jedoch «sehr im Fluss». Zuerst hatte die Publikation «The Information» über die Gespräche berichtet.