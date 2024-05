Amazon hatte kürzlich angekündigt, in Deutschland bis zum Jahr 2040 rund 7,8 Milliarden Euro in Standorte in Brandenburg zu investieren. Damit würden durchschnittlich 2800 Vollzeitarbeitsplätze in deutschen Unternehmen vor Ort pro Jahr unterstützt. Noch mehr Geld will Amazon in Spanien investieren. AWS hatte im vergangenen Jahr den Aufbau von Rechenzentren in der Europäischen Union (EU) angekündigt, um die Datenschutz-Anforderungen von Regierungen und Kunden aus stark regulierten Branchen zu erfüllen.