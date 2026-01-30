Der Online-Händler Amazon liebäugelt einem Insider zufolge mit einem Einstieg bei OpenAI. Die ‌Gespräche ‌seien noch in einem frühen Stadium, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag. Zur Diskussion stehe eine Investition von bis zu 50 ​Milliarden Dollar. Amazon wollte sich zu ‌diesem Thema nicht äussern. OpenAI war ‌für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Zuerst hatte das «Wall Street Journal» über die Pläne berichtet.