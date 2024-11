Der US-Onlinehändler Amazon setzt die Aktien der Konkurrenz unter Druck. Die Papiere von Unternehmen wie Hims & Hers, LifeMD und Teladoc Health rutschten nach der Ankündigung am Donnerstag um 4,5 bis 16,3 Prozent ein. Die drei Unternehmen verbinden Patienten mit lizenzierten Gesundheitsexperten über eine Online-Plattform und bieten auf diese Weise Behandlungen für mehrere Erkrankungen an.