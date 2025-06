Neu in Deutschland

Seit dem 4. Juni gibt es Amazon Haul neu in Deutschland, jedoch erst als Beta-Version. Es können also bisher nur ausgewählte Kunden auf den neuen Bereich in der Shopping-App zugreifen. Und eine weitere Einschränkung: Eine Lieferung geht nur in Deutschland – nicht aber in der Schweiz. Die Pakete sollen jeweils innert zwei Wochen ankommen. Ab einer Bestellung von 25 Euro entfallen die Lieferkosten – darunter bezahlt man 3.50 Euro.