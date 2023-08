Amazon befindet sich offenbar mit Walt Disney in Gesprächen über die Mitarbeit an der Streaming-Version von ESPN, die das Unternehmen im Moment entwickelt. Wie das amerikanische Business-Nachrichtenportal «The Information» am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, sind Disney und ESPN noch dabei, einen angemessenen Preis für den neuen Dienst festzulegen. ESPN erwäge, zwischen 20 und 35 Dollar pro Monat zu verlangen, was ihn zum teuersten Streaming-Dienst in den USA machen könnte. Amazon, Walt Disney und ESPN reagierten nicht sofort auf Anfragen von Reuters nach einer Stellungnahme.