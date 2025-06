Der Tech-Riese Amazon hat Investitionen von 20 Milliarden australischen Dollar (12,97 Milliarden Dollar) für den Ausbau, Betrieb und die Wartung seiner Rechenzentren in Australien angekündigt. Der US-Konzern will damit die KI-Kapazitäten des Landes stärken, teilte das Unternehmen am Samstag in einem Blog-Beitrag mit.