Wegen der steigenden Nachfrage will Amazon weitere Rechenzentren in Grossbritannien bauen. Die Cloud-Tochter Amazon Web Services (AWS) gab am Mittwoch bekannt, für Bau und Betrieb bis 2028 umgerechnet etwa 9,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen zu wollen. Damit summiere sich das Investitionsvolumen der Jahre 2020 bis 2028 auf mehr als 13 Milliarden Euro.