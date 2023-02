Firmenchef Jassy begegnet dem Margendruck mit einer Kombination aus Einsparungen und Preiserhöhungen. So kündigte er Anfang des Jahres den Abbau von gut 18'000 Stellen in der Verwaltung an. Ausserdem erhöhte er die Gebühren für die Prime-Mitgliedschaft und plant die Einführung von Aufschlägen bei bestimmten Lebensmittel-Lieferungen.