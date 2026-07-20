Der US-Konzern Amazon will seinen Beschäftigten in der Logistik in Deutschland ab September mehr Lohn zahlen. Dann würden die Einstiegslöhne ‌für ⁠Logistikjobs in Deutschland von derzeit durchschnittlich 16 Euro auf im Mittel ⁠16,66 Euro brutto pro Stunde und mehr steigen, kündigte Amazon am Montag an. An ‌40 Standorten liege der Einstiegslohn ab September bei mindestens 17,00 ‌Euro. In den vergangenen fünf ​Jahren seien die Einstiegslöhne damit um rund 29 Prozent gestiegen. Die Erhöhung betreffe 23 Logistikzentren, neun Sortierzentren und mehr als 70 Verteilzentren. Die Gespräche mit den Betriebsräten haben dem Unternehmen zufolge begonnen.