Insgesamt 28 Familien werfen Amazon vor, seit Jahren von der Gefahr durch Natriumnitrit ​gewusst, den uneingeschränkten Verkauf der hochreinen Chemikalie durch ​Drittanbieter aber dennoch zugelassen zu haben. «Amazon ​ist eines der grössten Unternehmen der Welt und sollte nicht von Produkten ‌profitieren, von denen es weiss, dass Menschen sie benutzen, um sich selbst zu schaden», sagte eine Anwältin der Familien. Amazon ​erklärte, ​man sei mit der Entscheidung nicht ⁠einverstanden. Hochkonzentriertes Natriumnitrit sei nicht für ​den direkten Verzehr bestimmt ⁠und könne missbraucht werden. Inzwischen verbietet das Unternehmen nach eigenen ‌Angaben den Verkauf von Natriumnitrit mit einem Reinheitsgrad von über zehn Prozent. Die Chemikalie wird legal als ‌Konservierungsmittel für Lebensmittel wie Fleisch verwendet und ist ​auch als Pökelsalz bekannt.