Für umgerechnet 47 Milliarden Euro sollen in den kommenden drei Jahren unter anderem zwei hochmoderne Verteilzentren eröffnet werden, teilte der weltgrösste Online-Händler am Dienstag mit. Diese kämen zu den bereits angekündigten Lagern hinzu. Dadurch würden Tausende neue Jobs geschaffen. Derzeit beschäftigt der US-Konzern in Grossbritannien 75.000 Personen und gehört damit zu den zehn grössten privaten Arbeitgebern im Land. Das Vereinigte Königreich ist nach den USA und Deutschland der drittgrösste Markt für Amazon.