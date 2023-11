Der Onlinehändler Amazon hat nach Angaben der US-Branchenaufsicht FTC mit einem geheimen Algorithmus zur Preisanpassung mehr als eine Milliarde Dollar zusätzlich verdient. Gerichtsdokumenten vom Donnerstag zufolge wirft die FTC dem Konzern in einer Klage beim Bezirksgericht in Seattle vor, mit dem Programm namens "Project Nessie" zur Preisanpassung hohe Zusatzerlöse abgeschöpft zu haben. "Amazon nutzte Project Nessie, um den Amerikanern mehr als eine Milliarde Dollar aus der Tasche zu ziehen", heisst es in den Dokumenten. Ein Amazon-Sprecher sagte, die FTC stelle Project Nessie falsch dar. Ausserdem werde das Programm nicht mehr verwendet.