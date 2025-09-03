Die Prime-Tage gelten neben dem Weihnachtsgeschäft als wichtigstes Ereignis, um neue Mitglieder für den Abo-Dienst zu gewinnen. Dieser ist für Amazon von strategischer Bedeutung, da Prime-Kunden auf der Plattform deutlich mehr Geld lassen. Einem Bericht zufolge gaben sie 2024 im Schnitt 1170 Dollar aus, Nicht-Mitglieder dagegen nur 570 Dollar. Der Dienst, der unter anderem schnellen und kostenlosen Versand sowie Zugang zu Streaming-Inhalten bietet, spülte im ersten Halbjahr dieses Jahres 23,9 Milliarden Dollar in die Kassen des Konzerns. Amazon sieht sich jedoch wachsender Konkurrenz durch den Einzelhändler Walmart gegenüber, der sein eigenes Mitgliederprogramm ausgebaut hat.