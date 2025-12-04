Der Schritt könnte die finanzielle Lage der US-Post massiv beeinträchtigen. Dem Bericht zufolge ist der Online-Händler der grösste Kunde der Post und sorgt 2025 für einen Jahresumsatz von mehr als sechs Milliarden Dollar. Die US-Post - eine unabhängige Regierungsbehörde - hat im vergangenen Jahr einen Verlust von 9,5 Milliarden Dollar verbucht. Seit 2007 summierten sich die Verluste auf mehr als 100 Milliarden Dollar.