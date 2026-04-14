Mit einer milliardenschweren Übernahme will Amazon sein Satellitengeschäft stärken und den Rückstand zu Elon Musks Starlink verkleinern. Der ‌Online-Händler ⁠kündigte am Dienstag die Übernahme von Globalstar für 11,57 Milliarden Dollar ⁠an. Die bisherigen Eigner des Satelliten-Betreibers erhielten für jede ihrer Aktien entweder 90 ‌Dollar in bar oder 0,321 Amazon-Anteile. Globalstar-Titel legten ‌daraufhin im vorbörslichen Handel an der ​Wall Street um knapp zehn Prozent auf 79,60 Dollar zu. In den vergangenen Wochen war über ein Interesse von Amazon an dem Unternehmen spekuliert worden.