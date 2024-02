Alle Regionen verzeichneten in einem herausfordernden Marktumfeld im Auftragseingang ein positives Wachstum. Schindler konnte Marktanteile gewinnen und das Servicegeschäft wächst in allen Regionen weiter, so die Helvetische. Die Marge auf dem Auftragsbestand verbesserte sich zudem im vierten Quartal in Folge. Bereits seit einigen Quartalen befindet sich Schindler wieder in der Erfolgsspur.