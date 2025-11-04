«Umsatz und Ertragskraft liegen auf Rekordniveau», sagte Lisa Su, die Chefin des Chip-Herstellers AMD, am Dienstag. «Unser starker Ausblick auf das vierte Quartal spiegelt eine gestiegene Wachstumsdynamik wider.» Der Motor dieser Entwicklung sei das Geschäft mit Prozessoren für Rechenzentren und für Künstliche Intelligenz (KI). AMD hatte in den vergangenen Wochen Aufträge zur Lieferung von KI-Prozessoren an den ChatGPT-Entwickler OpenAI und an die US-Regierung erhalten.