Allerdings dürfte das Tempo etwas nachlassen. Zudem hatten sich einige Analysten noch optimistischere Aussagen der AMD-Chefin Lisa Su, vor allem mit Blick auf die KI-Aussichten, erhofft. Die in diesem Jahr stark gestiegene Aktie rutschte im frühen US-Handel um sechs Prozent ab. Von Ende März bis Ende Juni hatte sich der Kurs fast verdreifacht und ein Rekordhoch von knapp 585 Dollar erreicht. Seitdem sorgten Gewinnmitnahmen für einen leichten Rückgang. Dennoch belief sich das Jahresplus bis zum Schluss am Dienstag auf etwas mehr als 140 Prozent.