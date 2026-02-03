Der zunehmende Bedarf an Hochleistungsprozessoren ‌für ‌Künstliche Intelligenz (KI) hat AMD zu einem überraschend starken Wachstum verholfen. ​Der Quartalsumsatz sei um ‌34 Prozent ‌auf ein Rekordhoch von 10,27 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der US-Chipkonzern am Dienstag mit. ⁠Der bereinigte Gewinn habe um 40 Prozent auf ​1,53 Dollar je Aktie zugelegt.