Der zunehmende Bedarf an Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) hat AMD zu einem überraschend starken Wachstum verholfen. Der Quartalsumsatz sei um 34 Prozent auf ein Rekordhoch von 10,27 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der US-Chipkonzern am Dienstag mit. Der bereinigte Gewinn habe um 40 Prozent auf 1,53 Dollar je Aktie zugelegt.
«Wir sind in sämtlichen Geschäftsbereichen mit Schwung ins Jahr 2026 gestartet», sagte Konzernchefin Lisa Su. Sie stellte für das angelaufene Quartal Erlöse zwischen 9,5 und 10,1 Milliarden Dollar in Aussicht.