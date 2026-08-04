«Wir haben ein hervorragendes Quartal hingelegt», ‌sagte Konzernchefin Lisa Su. Umsatz und Ertragskraft hätten Rekordstände erreicht. Das Geschäft der Rechenzentrumssparte habe ​sich mehr als verdoppelt. «Wir starten ​mit grossem Schwung in die ​zweite Jahreshälfte, da die Nachfrage nach Prozessoren zunimmt.» ‌Dieser Trend werde voraussichtlich in den kommenden Jahren anhalten.